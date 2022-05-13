Спаллетти заверил, что останется в «Наполи»

Окончание сезона выдалось для «Наполи» смазанным - команда вылетела из Лиги Европы, да и в чемпионате Италии выбыли из борьбы за чемпионский титул, слабо проведя несколько матчей. Все это подняло вопросы по поводу будущего Спаллетти - как минимум, их начали задавать болельщики клуба. Но сам Спаллетти утверждает - он не собирается уходить.

- Буду ли я работать в «Наполи» в будущем? Конечно. Мы станем сильнее, если у нас появятся игроки с правильным менталитетом и профессиональным отношением к делу. Важны и болельщики, которые будут поддерживать нас. Рабочая среда должна быть правильной, «чистой», если можно так сказать, - заявил Спаллетти в интервью ITASportPress.