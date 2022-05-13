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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти заверил, что останется в «Наполи»

13 Мая 2022 • 19:28 Комментировать
Наполи
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Дженоа
1.75 4.10 4.20
15.05 16:00

Окончание сезона выдалось для «Наполи» смазанным - команда вылетела из Лиги Европы, да и в чемпионате Италии выбыли из борьбы за чемпионский титул, слабо проведя несколько матчей. Все это подняло вопросы по поводу будущего Спаллетти - как минимум, их начали задавать болельщики клуба. Но сам Спаллетти утверждает - он не собирается уходить.

- Буду ли я работать в «Наполи» в будущем? Конечно. Мы станем сильнее, если у нас появятся игроки с правильным менталитетом и профессиональным отношением к делу. Важны и болельщики, которые будут поддерживать нас. Рабочая среда должна быть правильной, «чистой», если можно так сказать, - заявил Спаллетти в интервью ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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