Кулибали: «Сарри - сумасшедший тренер»

Итальянский специалист Маурицио Сарри тренировал в прошлом «Наполи», и Калиду Кулибали, сенегальский защитник неаполитанского клуба, поделился своим мнением о Сарри. По его словам, это был самый сумасшедший тренер в его карьере.

- В моей карьере на самом деле было много нетипичных тренеров. Но Сарри был самым сумасшедшим из них. Он большой поклонник тактики, он уделял ей большое внимание. Но самую безумную штуку он выкинул, когда я ему сказал, что моя супруга рожает и мне надо к ней вместо тренировки. Он ответил, что я не имею права сделать это! - вспоминает Кулибали в интервью Once Mondial.