Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кришито объяснил, почему не перешёл в «Торонто»

08 Мая 2022 • 14:01 Комментировать
Наполи
...
Дженоа
15.05 16:00

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, ныне выступающий за «Дженоа», рассказал, почему решил отказаться от перехода в клуб МЛС «Торонто» зимой нынешнего года.

35-летний защитник заявил, что не хотел бросать свою команду в трудный период, поэтому не стал переезжать в Канаду.

«Покидать команду в таких условиях мне казалось неправильным. Затем мне начали мешать травмы, и было очень жаль, что я не смог помочь своим партнёрам по команде», — приводит слова Кришито II Secolo XIX.

В текущем сезоне Кришито провёл в составе «Дженоа» 19 матчей, в которых забил семь мячей, а также отдал одну результативную передачу.

За два тура до конца текущего розыгрыша Серии А «Дженоа» располагается в зоне вылета, на 18-м месте турнирной таблицы. Отставание от спасительной 17-й строчки составляет одно очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Торонто Доменико Кришито
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ ДЖЕНОА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 39 минута Специя 1:1 Аталанта 5.40 4.40 1.60
08.05  16:00 Венеция ... Болонья 3.05 3.50 2.33
08.05  19:00 Салернитана ... Кальяри 2.55 3.35 2.85
08.05  21:45 Верона ... Милан 4.00 3.80 1.89
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Мая
14:10 · Англия. Премьер-лига
Матич не интересен «Ювентусу»
14:01 · Италия. Серия А
Кришито объяснил, почему не перешёл в «Торонто»
14:01 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет заменить Дибалу звёздным вингером
13:58 · Италия. Кубок
Локателли может сыграть с «Интером» в финале Кубка Италии
13:08 · Италия. Серия А
Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на игру против «Специи»
13:00 · Италия. Серия А
«Специя» — «Аталанта»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
12:49 · Италия. Серия А
Миланский «Интер» заинтересовался сыном Лилиана Тюрама
02:33 · Англия. Премьер-лига
Матич готов перейти в «Ювентус»
07 Мая
23:39 · Италия. Серия А
«Лацио» спокойно обыграл «Сампдорию»
22:53 · Италия. Серия А
Женский «Ювентус» в пятый раз кряду стал чемпионом Италии
22:19 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» – фаворит в борьбе за Погба
20:56 · Италия. Серия А
«Сассуоло» не удержал победу в матче с «Удинезе»
19:47 · Италия. Серия А
Спаллетти: Некоторые не понимают, какой огромной цели мы достигли в этом сезоне
18:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Рома» тоже потратила летом много денег, но они даже не смогли финишировать в зоне Лиги чемпионов» 5
18:03 · Италия. Серия А
«Наполи» остаётся в чемпионской гонке после победы над «Торино»
Все новости
Рекомендуем