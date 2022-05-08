Кришито объяснил, почему не перешёл в «Торонто»

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, ныне выступающий за «Дженоа», рассказал, почему решил отказаться от перехода в клуб МЛС «Торонто» зимой нынешнего года.

35-летний защитник заявил, что не хотел бросать свою команду в трудный период, поэтому не стал переезжать в Канаду.

«Покидать команду в таких условиях мне казалось неправильным. Затем мне начали мешать травмы, и было очень жаль, что я не смог помочь своим партнёрам по команде», — приводит слова Кришито II Secolo XIX.

В текущем сезоне Кришито провёл в составе «Дженоа» 19 матчей, в которых забил семь мячей, а также отдал одну результативную передачу.

За два тура до конца текущего розыгрыша Серии А «Дженоа» располагается в зоне вылета, на 18-м месте турнирной таблицы. Отставание от спасительной 17-й строчки составляет одно очко.