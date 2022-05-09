Де Лаурентис подтвердил, что Спаллетти останется тренером «Наполи» на следующий сезон

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис подтвердил, что Лучано Спаллетти останется на посту главного тренера клуба на следующий сезон. Итальянец считает, что команда прогрессирует под руководством наставника.

«Он является тренером высочайшего уровня. Я не приглашал его от скуки, я пригласил его потому, что это мистер Спаллетти. У него есть двухлетний контракт, который я могу продлить ещё на год. Спаллетти останется в клубе», – сказал де Лаурентис в эфире радиостанции Kiss Kiss Napoli.

Напомним, что сам Спаллетти возглавил команду летом прошлого года. С первого же сезона Лучано превратил «Наполи» в одного из претендентов на Скудетто.