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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» не хочет отпускать Руиса

11 Мая 2022 • 16:39 Комментировать
Наполи
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Дженоа
1.70 4.15 4.50
15.05 16:00

«Наполи» не намерен ближайшим летом расставаться со своим полузащитником Фабианом Руисом, вопреки желанию футболиста вернуться в Испанию. Напомним, что в услугах игрока ранее были заинтересованы мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

По сведениям от Calciomercato, президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис намерен сделать игроку предложение о продлении контракта. Действующее соглашение полузащитника с неаполитанским клубом истекает летом 2023 года.

Напомним, что Руис перешёл в «Наполи» из «Бетиса». Игрок ранее публично заявлял, что в будущем хотел бы вернуться в чемпионат Испании, где в его были услугах заинтересованы «Реал» и «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Фабиан Руис
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