«Наполи» не хочет отпускать Руиса

«Наполи» не намерен ближайшим летом расставаться со своим полузащитником Фабианом Руисом, вопреки желанию футболиста вернуться в Испанию. Напомним, что в услугах игрока ранее были заинтересованы мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

По сведениям от Calciomercato, президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис намерен сделать игроку предложение о продлении контракта. Действующее соглашение полузащитника с неаполитанским клубом истекает летом 2023 года.

Напомним, что Руис перешёл в «Наполи» из «Бетиса». Игрок ранее публично заявлял, что в будущем хотел бы вернуться в чемпионат Испании, где в его были услугах заинтересованы «Реал» и «Барселона».