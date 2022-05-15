«Наполи» отправил «Дженоа» во второй дивизион

«Наполи» не испытал никаких проблем в домашнем матче 37-го тура Серии А с «Дженоа» и устроил разгром аутсайдеру (3:0). Виктор Осимхен открыл счет, Лоренцо Инсинье со второй попытки реализовал пенальти, а Станислав Лоботка поставил точку - 3:0.

«Наполи» сохраняет шансы на второе место, а вот «Дженоа» вслед за «Венецией» отправляется в Серию В.