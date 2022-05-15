«Наполи» отправил «Дженоа» во второй дивизион

«Наполи» не испытал никаких проблем в домашнем матче 37-го тура Серии А с «Дженоа» и устроил разгром аутсайдеру (3:0). Виктор Осимхен открыл счет, Лоренцо Инсинье со второй попытки реализовал пенальти, а Станислав Лоботка поставил точку - 3:0.
«Наполи» сохраняет шансы на второе место, а вот «Дженоа» вслед за «Венецией» отправляется в Серию В.
Протокол игры
|(1:0) Осимхен Виктор32'
|(2:0) Инсинье Лоренцо65'
|(3:0) Лоботка Станислав81'
Оспина Давид•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Кулибали Калиду•Руй Мариу 73' (Гулам Фаузи ( 73') •Замбо-Ангисса Андре-Франк 83' (Демме Диего ( 83') •Фабиан Руис 73' (Лоботка Станислав ( 73') •Лосано Ирвинг•Мертенс Дрис 73' (Зелиньски Пётр ( 73') •Инсинье Лоренцо•Осимхен Виктор
Сиригу Сальваторе•Хефти Сильван 56' (Экубан Калеб ( 56') •Бани Маттиа•Эстигор Лео•Кришито Доменико•Гальдамес Пабло 38' 75' (Дестро Маттиа ( 75') •Бадель Милан 24' (Morten Frendrup ( 24') •Портанова Маноло 56' (Эрнани Азеведо ( 56') •Амири Надим•Гудмундссон Альберт 75' (Мелегони Филиппо ( 75') •Йебоа Келвин
15 мая. Стадион "Диего Армандо Марадона".