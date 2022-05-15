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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» отправил «Дженоа» во второй дивизион

15 Мая 2022 • 18:04 Комментировать
Наполи
3:0
Дженоа
окончен

«Наполи» не испытал никаких проблем в домашнем матче 37-го тура Серии А с «Дженоа» и устроил разгром аутсайдеру (3:0). Виктор Осимхен открыл счет, Лоренцо Инсинье со второй попытки реализовал пенальти, а Станислав Лоботка поставил точку - 3:0.

«Наполи» сохраняет шансы на второе место, а вот «Дженоа» вслед за «Венецией» отправляется в Серию В.

Протокол игры  
Наполи 3:0Дженоа
(1:0) Осимхен Виктор32'   
    
(2:0) Инсинье Лоренцо65'   
(3:0) Лоботка Станислав81'   
Оспина ДавидДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирКулибали КалидуРуй Мариу  73' (Гулам Фаузи (  73') Замбо-Ангисса Андре-Франк  83' (Демме Диего (  83') Фабиан Руис  73' (Лоботка Станислав (  73') Лосано ИрвингМертенс Дрис  73' (Зелиньски Пётр (  73') Инсинье ЛоренцоОсимхен Виктор
Запасные: Уна АдамПетанья АндреаМалку КевинПолитано МаттеоМерет АлексЖуан ЖезусДзаноли АлессандроЭлмас Эльиф
Сиригу СальватореХефти Сильван  56' (Экубан Калеб (  56') Бани МаттиаЭстигор ЛеоКришито ДоменикоГальдамес Пабло   38'  75' (Дестро Маттиа (  75') Бадель Милан  24' (Morten Frendrup (  24') Портанова Маноло  56' (Эрнани Азеведо (  56') Амири НадимГудмундссон Альберт  75' (Мелегони Филиппо (  75') Йебоа Келвин
Запасные: Васкес ХоанШемпер АдрианКамбьясо АндреаВодишек РокМазиелло АндреаГильоне ПаолоРовелла Николо
15 мая. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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окончен Болонья 1:3 Сассуоло 2.40 3.80 2.70
окончен Наполи 3:0 Дженоа 1.72 4.20 4.40
15.05  19:00 Милан ... Аталанта 1.93 3.85 3.85
15.05  21:45 Кальяри ... Интер Милан 6.20 4.80 1.50
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