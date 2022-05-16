«Дженоа» официально оформил вылет в Серию Б

По итогам 37-го тура итальянской Серии А генуэзский клуб «Дженоа» лишился шансов на сохранение прописки в высшей лиге итальянского футбола. Это случилось после поражения со счетом 0:3 от «Наполи». Теоретически, «Дженоа» еще может настичь по количеству набранных очков «Салернитану», но обойти конкурента не сможет из-за отрицательной статистики личных встреч.

«Дженоа» провел в Серии А пятнадцать лет. Клуб девять раз выигрывал титул чемпиона Италии, однако в последний раз этого было практически сто лет тому назад - в 1924 году. Последний трофей клуб завоевал в 1937 году - это была победа в Кубке Италии.