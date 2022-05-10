В «Наполи» не знают, что делать с Оспиной

Контракт колумбийского голкипера «Наполи» Давида Оспины истекает, однако с его продлением возникают проблемы.

Дело в том, что Оспина, которого уже не назовешь по футбольным меркам молодым (летом ему исполнится 34 года), не соглашается ни на какое снижение гонорара - он требует такую же зарплату как и по предыдущему контракту, причем соглашение хочет продолжительное.

В то же время в нем остро нуждается и Лучано Спаллетти - наставник «Наполи» считает его важным элементом для построения игры команды, уточняет La Gazzetta Dello Sport. Спаллетти требует не тянуть резину и подписывать новый контракт прямо сейчас, но в «Наполи» в целом не принято продвигать и тем более решать такие вещи по ходу сезона, уточняет источник.