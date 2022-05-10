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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Дженоа» может перебраться в «Наполи»

10 Мая 2022 • 03:44 Комментировать
Наполи
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Дженоа
1.70 4.15 4.50
15.05 16:00

Руководство «Наполи» заинтересовалось норвежским защитником «Дженоа» Лео Эстигором, об этом сообщает Corriere dello Sport. Права на него принадлежат английскому «Брайтону», но 22-летний футболист уже давно привык мотаться по арендам - в последние годы он поиграл и за «Санкт-Паули», и за «Ковентри», и за «Сток Сити», а прошлой зимой обосновался в «Дженоа». Финансовые условия сделки пока что не сообщаются.

«Наполи» нуждается в усилении защиты, команду могут покинуть Амир Ррахмани и Калиду Кулибали, что вызывает необходимость закрывать бреши. Контракт с Эстигором может частично решить эту проблему.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Наполи Трансферы футбола - лето 2022 Лео Эстигор
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