Осимхен о будущем: «Надеюсь, что ещё много лет буду играть под руководством Спаллетти»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен дал понять болельщикам, что не намерен покидать команду в летнее межсезонье. Нигериец выразил надежду, что ещё долгое время сможет играть под руководством нынешнего тренера неаполитанского клуба Лучано Спаллетти.

«Надеюсь, что ещё много лет буду играть под руководством Спаллетти. Хочу сказать болельщикам «Наполи», что в следующем сезоне мы намерены бороться за чемпионство. Мы способны это сделать», – сказал Осимхен в эфире радиостанции Radio Kiss Kiss Napoli.

Напомним, что в трансфере Осимхена на данный момент заинтересованы два английских топ-клуба – «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Нигериец является самым дорогим футболистом в истории «Наполи».