Кулибали: «Бензема – самый сложный оппонент в моей карьере»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали рассказал, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема был его самым сложным оппонентом в карьере. Сенегалец считает, что форвард «сливочных» является одним из лучших нападающих в мире.

«Я считаю, что Бензема является одним из лучших нападающих в мире. Он является самым сложным оппонентом в моей карьере. Он очень умён. Просто спросите моих друзей. После того, как я встретился с ним на поле, я сразу им сказал, что он самый сложный соперник, с которым я когда-либо встречался», – цитирует сенегальца Tutto Napoli.

Напомним, что Кулибали и Бензема пару раз встречались на поле в матчах между «Наполи» и мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.