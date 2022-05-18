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Чемпионат Италии. Серия А

Зе Мария: «Инсинье только потеряет от ухода в МЛС»

18 Мая 2022 • 05:12 Комментировать
Наполи
3:0
Дженоа
окончен

Бывший футболист миланского «Интера» Зе Мария, выступавший в составе «нерадзурри» с 2004 по 2006 год, поделился своим мнением о причинах перехода нападающего Лоренцо Инсинье в американскую серию МЛС. По мнению Зе Марии, это не пойдет на пользу ни футболисту, ни итальянскому чемпионату.

- Я считаю, что потеряет как он, так и итальянский футбол. Он большой игрок, много раз доказывал это. И уходит в безвестный чемпионат только ради денег. Наверное, это больше жизненный выбор, нежели спортивный. Жаль, потому что с уходом Инсинье «Наполи» также потеряет частичку своего имиджа, лица,  -  цитирует Зе Марию Station Radio в рамках передачи Football Club.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лоренцо Инсинье
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