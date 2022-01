Впервые в истории Серии А «Интер» и «Милан» сыграют домашние матчи с разницей в один день

Миланский «Интер» в настоящий момент сражается с «Венецией» в матче 23 тура Серии А, встреча проходит на легендарной арене «Джузеппе Меацца». Ну а завтра на этом же поле, но которое для матчей «Милана» называется «Сан-Сиро», в центральном матче тура схлестнутся «Милан» и «Ювентус».

И, как сообщает портал Opta, это уникальный случай в истории итальянского футбола - впервые домашние матчи «Интера» и «Милана» пройдут с разницей в один день (сегодня «Интер», завтра «Милан», или наоборот), доселе календарь неизменно разводил их таким образом, чтобы команды чередовали арену тур за туром по принципу шахматных клеток.

1 - Today and tomorrow Inter and Milan will play a #SerieA game at home one day after the other for the first time in history. Neighbour. pic.twitter.com/ZSABu4DzRS