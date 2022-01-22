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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» на 90-й минуте дожал «Венецию»

22 Января 2022 • 22:06 Комментировать
Интер Милан
2:1
Венеция
окончен

Миланский «Интер» едва не вернул интригу в борьбу за чемпионский титул. Команда Симоне Индзаги принимала дома «Венецию» и не смогла одержать победу. Гости были активнее в дебюте, и вторая опасная атака стала голевой. После навеса Этана Ампаду результативно головой пробил Тома Анри. К перерыву чемпионы отыгрались, с ударом Ивана Перишича справился голкипер, а Николо Барелла добавил мяч в сетку. На протяжении второго тайма Эдин Джеко никак не мог забить, и все же после подачи Дензела Дюмфриса на 90-й минуте ветеран головой переправил мяч в сетку. До финального свистка Хакан Чалханоглу пробил в перекладину, а Артуро Видаль не смог забить третий мяч, сэйв.

2:1, и «Интер» уже на пять очков опережает «Милан».

Протокол игры  
Интер Милан 2:1Венеция
  19'Анри Тома (0:1)
(1:1) Барелла Николо40'   
(2:1) Джеко Эдин  90'   
Ханданович СамирШкриньяр МиланДе Врей Стефан   80'Бастони Алессандро   27'  46' (Димарко Федерико (  46') Дармиан Маттео  73' (Дюмфрис Дензел (  73') Барелла Николо   25'  73' (Санчес Алексис (  73') Брозович Марсело  82' (Весино Матиас (  82') Чалханоглу ХаканПеришич ИванДжеко ЭдинМартинес Лаутаро  73' (Видаль Артуро (  73')
Запасные: Сенси СтефаноИонуц Андрей РадуКордац АлексГальярдини РобертоД'Амброзио ДанилоРаноккия АндреаКоларов Александар
Леццерини Лука   41'Ампаду ЭтанКальдара Маттиа   79'Модоло Марко   45'Чеккарони ПьетроУльманн МаксимилианКюизанс Микаэль  66' (Кийине Софиан (  66'   68') Вакка Антонио  25' (Фьордилино Антонио (  25') Тессманн Таннер  66' (Перец Дор (  66') Анри Тома  82' (Сигурдссон Арнор (  82') Окереке Давид  82' (Нани Луиш (  82')
Запасные: Маенпяя НикиПечиле ДамьяноMorre MakadjiБа Исса IIНери ФилиппоМолинаро Кристиан
22 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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окончен Дженоа 0:0 Удинезе 3.60 3.25 2.15
окончен Интер Милан 2:1 Венеция 1.10 9.80 23.00
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23.01  17:00 Специя ... Сампдория 2.75 3.40 2.65
23.01  17:00 Наполи ... Салернитана 1.16 8.40 18.00
23.01  17:00 Торино ... Сассуоло 2.14 3.65 3.35
23.01  20:00 Эмполи ... Рома 3.95 4.20 1.83
23.01  22:45 Милан ... Ювентус 2.70 3.35 2.70
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