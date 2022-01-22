«Интер» на 90-й минуте дожал «Венецию»

Миланский «Интер» едва не вернул интригу в борьбу за чемпионский титул. Команда Симоне Индзаги принимала дома «Венецию» и не смогла одержать победу. Гости были активнее в дебюте, и вторая опасная атака стала голевой. После навеса Этана Ампаду результативно головой пробил Тома Анри. К перерыву чемпионы отыгрались, с ударом Ивана Перишича справился голкипер, а Николо Барелла добавил мяч в сетку. На протяжении второго тайма Эдин Джеко никак не мог забить, и все же после подачи Дензела Дюмфриса на 90-й минуте ветеран головой переправил мяч в сетку. До финального свистка Хакан Чалханоглу пробил в перекладину, а Артуро Видаль не смог забить третий мяч, сэйв.
2:1, и «Интер» уже на пять очков опережает «Милан».
Протокол игры
|19'Анри Тома (0:1)
|(1:1) Барелла Николо40'
|(2:1) Джеко Эдин 90'
Ханданович Самир•Шкриньяр Милан•Де Врей Стефан • 80'Бастони Алессандро 27' 46' (Димарко Федерико ( 46') •Дармиан Маттео 73' (Дюмфрис Дензел ( 73') •Барелла Николо 25' 73' (Санчес Алексис ( 73') •Брозович Марсело 82' (Весино Матиас ( 82') •Чалханоглу Хакан•Перишич Иван•Джеко Эдин•Мартинес Лаутаро 73' (Видаль Артуро ( 73')
Леццерини Лука • 41'Ампаду Этан•Кальдара Маттиа • 79'Модоло Марко • 45'Чеккарони Пьетро•Ульманн Максимилиан•Кюизанс Микаэль 66' (Кийине Софиан ( 66' ) • 68'Вакка Антонио 25' (Фьордилино Антонио ( 25') •Тессманн Таннер 66' (Перец Дор ( 66') •Анри Тома 82' (Сигурдссон Арнор ( 82') •Окереке Давид 82' (Нани Луиш ( 82')
22 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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