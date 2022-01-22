«Интер» на 90-й минуте дожал «Венецию»

Миланский «Интер» едва не вернул интригу в борьбу за чемпионский титул. Команда Симоне Индзаги принимала дома «Венецию» и не смогла одержать победу. Гости были активнее в дебюте, и вторая опасная атака стала голевой. После навеса Этана Ампаду результативно головой пробил Тома Анри. К перерыву чемпионы отыгрались, с ударом Ивана Перишича справился голкипер, а Николо Барелла добавил мяч в сетку. На протяжении второго тайма Эдин Джеко никак не мог забить, и все же после подачи Дензела Дюмфриса на 90-й минуте ветеран головой переправил мяч в сетку. До финального свистка Хакан Чалханоглу пробил в перекладину, а Артуро Видаль не смог забить третий мяч, сэйв.

2:1, и «Интер» уже на пять очков опережает «Милан».