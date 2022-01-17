«Интер» не переживает за безголевую серию Джеко

Ассистент главного тренера миланского «Интера» Массимилиано Фаррис заявил, что в клубе не переживают из-за безголевой серии нападающего Эдина Джеко, которая составляет уже 420 минут.

«Джеко – отличный нападающий и ключевой игрок в атаке «Интера». Возможно, в последнее время ему не очень везло. Он тот нападающий, который связывает полузащиту и атаку. Он помогает команде даже без забитых голов», – приводит слова Фарриса Football Italia.

Отметим, что ранее Джеко выдал отличное начало, забив 7 голов на старте сезона в Серии А. Но за последние 12 матчей боснийцу удалось отличиться лишь единожды.