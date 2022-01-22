​Джеко о прерванной безголевой серии: «Берёг себя для этого момента»

Эдин Джеко в субботнем матче чемпионата Италии против «Венеции» принёс победу «Интеру» в самой концовке. Это первый гол боснийского форварда с 4 декабря. После игры форвард дал комментарий.

«Может быть, я не забивал в последнее время, потому что берёг себя для этого момента!» - пошутил Джеко в эфире DAZN. «Я ни о чём не жалею. Это прекрасный способ одержать победу».

«Интер» является лидером чемпионата Италии. Ближайшего преследователя в лице соседей из «Милана» команда Симоне Индзаги опережает на пять зачётных баллов. В следующем туре Серии А пройдёт миланское дерби.