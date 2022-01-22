Джеко испытывает облегчение после решающего гола в ворота «Венеции»

Боснийский нападающий Эдин Джеко забил решающий гол в ворота «Венеции», принеся «Интеру» волевую победу в непростом матче. Клуб получил три важных очка, ну а Джеко испытывает облегчение, прервав свою безголевую серию - в последний раз в чемпионате он забивал в самом начале декабря.

- Конечно, мне не хватало голов, даже если мы побеждали. Надеюсь, сегодня я отыгрался, было очень приятно забить решающий гол. Сейчас мы можем чуть отдохнуть, и пауза пойдет нам всем на пользу. Может, и поле «Сан-Сиро» станет лучше, сейчас оно ужасное, - заявил Джеко, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

В нынешнем сезоне на счету Джеко - восемь голов, он проводит первый сезон в «Интере».