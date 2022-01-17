Бывший кипер итальянской сборной не уверен в том, что Онана вытеснит Хандановича из ворот «Интера»

Джанлука Пальюка, в прошлом защищавший цвета «Интера» и итальянской сборной, прокомментировал ситуацию с голкиперами в миланском клубе. Андре Онана может составить серьезную конкуренцию бессменному стражу ворот миланского клуба - Самиру Хандановичу. Но Пальюка уверен - у камерунца не получится потеснить опытнейшего словенца, основным вратарем «Интера» останется Ханданович:

- Ханданович останется в «Интере». Он способен играть на высоком уровне еще несколько лет. Что касается Онаны... Давайте сперва посмотрим, на что вообще он способен, - предложил Пальюка, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.