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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший кипер итальянской сборной не уверен в том, что Онана вытеснит Хандановича из ворот «Интера»

17 Января 2022 • 22:36 Комментировать
Интер Милан
...
Венеция
1.14 8.20 18.50
22.01 20:00

Джанлука Пальюка, в прошлом защищавший цвета «Интера» и итальянской сборной, прокомментировал ситуацию с голкиперами в миланском клубе. Андре Онана может составить серьезную конкуренцию бессменному стражу ворот миланского клуба - Самиру Хандановичу. Но Пальюка уверен - у камерунца не получится потеснить опытнейшего словенца, основным вратарем «Интера» останется Ханданович:

 - Ханданович останется в «Интере». Он способен играть на высоком уровне еще несколько лет. Что касается Онаны... Давайте сперва посмотрим, на что вообще он способен, - предложил Пальюка, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович Джанлука Пальюка
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