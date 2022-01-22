Симоне Индзаги: «Верили в успех до последнего»

Миланский «Интер» одержал волевую победу над «Венецией», забив решающий гол на последней минуте матча. Симоне Индзаги, наставник «нерадзурри», поблагодарил игроков за то, что они играли до последнего и вырвали важнейшие три очка, которые помогут комфортно уйти на небольшой перерыв.

- Мы верили в успех до конца, до последнего. Ребята проявили себя выше всяких похвал, с учетом того, что мы играли два матча с дополнительным временем, что пропустили первыми, с учетом состояния поля. С этим полем надо что-то делать, это одинаково мешает как нам, так и «Милану». Покрытие никогда не было столь плохим, - сетует Индзаги, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

После 22 матчей на счету «Интера» - 53 очка, на пять больше, чем у ближайшего преследователя («Милан») после такого же количества игр.