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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Верили в успех до последнего»

22 Января 2022 • 23:18 Комментировать
Интер Милан
2:1
Венеция
окончен

Миланский «Интер» одержал волевую победу над «Венецией», забив решающий гол на последней минуте матча. Симоне Индзаги, наставник «нерадзурри», поблагодарил игроков за то, что они играли до последнего и вырвали важнейшие три очка, которые помогут комфортно уйти на небольшой перерыв. 

- Мы верили в успех до конца, до последнего. Ребята проявили себя выше всяких похвал, с учетом того, что мы играли два матча с дополнительным временем, что пропустили первыми, с учетом состояния поля. С этим полем надо что-то делать, это одинаково мешает как нам, так и «Милану». Покрытие никогда не было столь плохим, - сетует Индзаги, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

После 22 матчей на счету «Интера» - 53 очка, на пять больше, чем у ближайшего преследователя («Милан») после такого же количества игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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окончен Дженоа 0:0 Удинезе 3.60 3.25 2.15
окончен Интер Милан 2:1 Венеция 1.10 9.80 23.00
Идет 55 минута Лацио 0:0 Аталанта 2.60 3.70 2.70
23.01  14:30 Кальяри ... Фиорентина 5.40 4.10 1.60
23.01  17:00 Специя ... Сампдория 2.75 3.20 2.65
23.01  17:00 Наполи ... Салернитана 1.15 8.00 17.50
23.01  17:00 Торино ... Сассуоло 2.10 3.50 3.45
23.01  20:00 Эмполи ... Рома 4.05 4.00 1.80
23.01  22:45 Милан ... Ювентус 2.70 3.35 2.70
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