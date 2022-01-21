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Чемпионат Италии. Серия А

Коларов примет решение о завершении карьеры до конца января, «Интер» начал поиски нового левого латераля

21 Января 2022 • 21:35 Комментировать
Интер Милан
...
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Через 21 ч. 27 мин.

Стало известно, когда защитник «Интера» Александар Коларов может объявить о завершении своей профессиональной карьеры. Ранее итальянская пресса сообщала, что футболист уже предупредил руководство миланцев о подобном раскладе событий.

Как свидетельствует издание Corriere della Sera, окончательное решение серб примет до конца января. В связи с этим, «Интер» начал активные поиски нового игрока его амплуа, ведь позиция левого латераля является ключевой в тактическом построении главного тренера Симоне Индзаги.

Согласно источнику, приоритетной целью клуба считается представитель «Айнтрахта» Филип Костич, соотечественник Коларова.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Александр Коларов Филип Костич
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