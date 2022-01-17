«Брест» арендовал нападающего «Интера»

Миланский «Интер» отдал своего форварда Мартина Сатриано в краткосрочную аренду во французский «Брест». Как сообщает Football Italia, 20-летний уругваец недавно подписал новый контракт с «нерадзурри», и сейчас отправляется в аренду для того, чтобы показать руководству миланского клуба свою состоятельность.

В официальном заявлении «Бреста» не упоминается о праве выкупа. В текущем сезоне Сатриано провёл всего 4 матча в Серии А, поэтому футболист и ушёл в надежде получить более стабильную игровую практику.

На данный момент «Брест» занимает 13-е место в чемпионате Франции с 25 очками в активе.