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Чемпионат Италии. Серия А

«Брест» арендовал нападающего «Интера»

17 Января 2022 • 19:16 Комментировать
Брест
...
Лилль
3.20 3.65 2.15
22.01 19:00

Миланский «Интер» отдал своего форварда Мартина Сатриано в краткосрочную аренду во французский «Брест». Как сообщает Football Italia, 20-летний уругваец недавно подписал новый контракт с «нерадзурри», и сейчас отправляется в аренду для того, чтобы показать руководству миланского клуба свою состоятельность.

В официальном заявлении «Бреста» не упоминается о праве выкупа. В текущем сезоне Сатриано провёл всего 4 матча в Серии А, поэтому футболист и ушёл в надежде получить более стабильную игровую практику.

На данный момент «Брест» занимает 13-е место в чемпионате Франции с 25 очками в активе.

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Интер Милан Брест
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БРЕСТ ЛИЛЛЬ
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