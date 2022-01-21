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Чемпионат Франции. 1 лига

«Барселона» и «Челси» нацелились на лучшего бомбардира Лиги 1

21 Января 2022 • 16:42 Комментировать
Брест
...
Лилль
3.20 3.65 2.15
22.01 19:00

«Барселона» и «Челси» следующим летом могут усилиться форвардом «Лилля» Джонатоном Дэвидом, который является лучшим бомбардиром чемпионата Франции вместе с Бен-Йедером из «Монако». Игрок связан с «Лиллем» долгосрочным контрактом до 2025 года, но по информации TSN, уже следующим летом Дэвид может принять новый вызов и перебраться в другой клуб.

Также сообщается, что футболист интересен таким клубам, как «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Реал» Мадрид.

В этом сезоне Дэвид провёл 21 матч в чемпионате Франции, где отметился 12 забитыми мячами. В прошлом году футболист вместе со своей командой стал обладателем чемпионского титула Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Джонатан Дэвид
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БРЕСТ ЛИЛЛЬ
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