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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» зимой может купить игрока «Лилля»

21 Января 2022 • 14:25 Комментировать
Брест
...
Лилль
3.20 3.65 2.15
22.01 19:00

Мадридский «Атлетико» нацелился на защитника «Лилля» Рейнилду Мандаву. По сообщениям L'Equipe, игрок сборной Мозамбика может оказаться в Ла Лиге уже этой зимой. Контракт Рейнилду с «Лиллем» истекает в конце сезона.

Начиная с января игрок может вести переговоры с любым клубом, который будет заинтересован в том, чтобы заполучить его летом. Мадридский «Атлетико» уже сделал предложение «Лиллю» и может заполучить Рейнилду этой зимой.

В этом сезоне Рейнилду провёл 17 матчей в Лиге 1, в которых отметился одним забитым мячом. В прошлом сезоне футболист вместе с «Лиллем» завоевал титул чемпиона Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лилль
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