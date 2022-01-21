«Атлетико» зимой может купить игрока «Лилля»

Мадридский «Атлетико» нацелился на защитника «Лилля» Рейнилду Мандаву. По сообщениям L'Equipe, игрок сборной Мозамбика может оказаться в Ла Лиге уже этой зимой. Контракт Рейнилду с «Лиллем» истекает в конце сезона.

Начиная с января игрок может вести переговоры с любым клубом, который будет заинтересован в том, чтобы заполучить его летом. Мадридский «Атлетико» уже сделал предложение «Лиллю» и может заполучить Рейнилду этой зимой.

В этом сезоне Рейнилду провёл 17 матчей в Лиге 1, в которых отметился одним забитым мячом. В прошлом сезоне футболист вместе с «Лиллем» завоевал титул чемпиона Франции.