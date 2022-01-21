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Чемпионат Франции. 1 лига

Саншеш хочет покинуть «Лилль»

21 Января 2022 • 14:33 Комментировать
Брест
...
Лилль
3.20 3.65 2.15
22.01 19:00

Полузащитник французского «Лилля» Ренату Саншеш намерен покинуть клуб в ближайшее время. Контракт футболиста с «догами» заканчивается летом 2023 года, а сам Саншеш не намерен продлевать соглашение.

По сообщениям Football Italia, игрок сборной Португалии отложил переговоры с «Лиллем» о продлении контракта. Футболист чувствует, что в его карьере настал момент, когда ему следует принять новый вызов.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе к Саншешу со стороны «Милана» и лондонского «Арсенала». Также ранее футболист выступал за мюнхенскую «Баварию». В этом сезоне на его счету один гол и три ассиста в 13 матчах чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Ренату Саншеш
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БРЕСТ ЛИЛЛЬ
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