Саншеш хочет покинуть «Лилль»

Полузащитник французского «Лилля» Ренату Саншеш намерен покинуть клуб в ближайшее время. Контракт футболиста с «догами» заканчивается летом 2023 года, а сам Саншеш не намерен продлевать соглашение.

По сообщениям Football Italia, игрок сборной Португалии отложил переговоры с «Лиллем» о продлении контракта. Футболист чувствует, что в его карьере настал момент, когда ему следует принять новый вызов.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе к Саншешу со стороны «Милана» и лондонского «Арсенала». Также ранее футболист выступал за мюнхенскую «Баварию». В этом сезоне на его счету один гол и три ассиста в 13 матчах чемпионата Франции.