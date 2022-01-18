Коларов подумывает о завершении карьеры и тренерской работе в «Интере»

Сербский защитник «Интера» Александар Коларов подумывает о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Это может случиться уже по окончании сезона, сообщает Calciomercato.it. У 36-летнего серба есть амбиции поработать в качестве тренера, и для него уже есть место в структуре «Интера».

Коларов - привычное лицо для итальянского футбола, несмотря на то, что долгих семь лет провел в «Манчестер Сити». Он успел поиграть за оба римских клуба, «Рому» и «Лацио», а с лета 2020 года защищает цвета «Интера». С 2008 года Коларов выступает за национальную сборную Сербии.