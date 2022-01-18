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Чемпионат Италии. Серия А

Коларов подумывает о завершении карьеры и тренерской работе в «Интере»

18 Января 2022 • 05:26 Комментировать
Интер Милан
...
Венеция
1.14 8.20 18.50
22.01 20:00

Сербский защитник «Интера» Александар Коларов подумывает о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Это может случиться уже по окончании сезона, сообщает Calciomercato.it. У 36-летнего серба есть амбиции поработать в качестве тренера, и для него уже есть место в структуре «Интера».

Коларов - привычное лицо для итальянского футбола, несмотря на то, что долгих семь лет провел в «Манчестер Сити». Он успел поиграть за оба римских клуба, «Рому» и «Лацио», а с лета 2020 года защищает цвета «Интера». С 2008 года Коларов выступает за национальную сборную Сербии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Александар Коларов
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