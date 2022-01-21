Корреа получил серьёзную травму

Полузащитник миланского «Интера» получил травму в матче Кубка Италии против «Эмполи». По информации Football Italia, игрок получил растяжение связок колена. Через две недели аргентинец пройдёт дополнительное обследование, которое выявит степень серьёзности повреждения.

Хоакин Корреа оказался в миланском «Интере» летом 2021 года, когда перешёл на правах аренды из римского «Лацио». По сообщениям некоторых источников, в феврале «Интер» хотел воспользоваться опцией выкупа и оставить полузащитника на «Джузеппе Меацца» на постоянной основе.

В этом сезоне Корреа провёл 14 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.