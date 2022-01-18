Индзаги заменит Сенси игроком из молодёжного состава

В то время, как полузащитник «Интера» Стефано Сенси находится в шаге от аренды в «Сампдорию», наставник «нерадзурри» Симоне Индзаги уже решил, кем заменит итальянца в команде.

Выбор наставника пал на 19-летнего Маттиа Саньялли, который в этом сезоне провёл 17 матчей за юношескую команду «Интера» до 19 лет. По сообщениям Football Italia, Индзаги хочет перевести Саньялли в основную команду и начать постепенно наигрывать футболиста в составе.

Отметим, что Саньялли пока что не дебютировал за основную команду «Интера». Футболист лишь раз оказался на скамейке клуба во время выездной победы над «Фиорентиной» со счётом 3:1.