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Чемпионат Италии. Серия А

«Венеция» приобрела австрийского защитника

19 Января 2022 • 03:00 Комментировать
Интер Милан
...
Венеция
1.14 8.20 18.50
22.01 20:00

Итальянская «Венеция» объявила о подписании флангового защитника Максимилиана Улльманна.

За 25-летнего флангового защитника «Венеция» заплатила венскому «Рапиду» 500 тысяч евро, сообщает Transfermarkt. При этом на авторитетном портале стоимость Улльманна оценивается в 2,5 миллиона евро.

С «Венецией» Максимилиан подписал контракт на два с половиной года, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Максимилиан Улльманн помимо игры на левом фланге способен временами сыграть и роль опорного полузащитника.

В сезоне 2021/22 Максимилиан Улльманн провёл за «Рапид» во всех турнирах 28 матчей, забил один гол и отметился тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рапид Вена Венеция
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ИНТЕР МИЛАН ВЕНЕЦИЯ
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