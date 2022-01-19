«Венеция» приобрела австрийского защитника

Итальянская «Венеция» объявила о подписании флангового защитника Максимилиана Улльманна.

За 25-летнего флангового защитника «Венеция» заплатила венскому «Рапиду» 500 тысяч евро, сообщает Transfermarkt. При этом на авторитетном портале стоимость Улльманна оценивается в 2,5 миллиона евро.

С «Венецией» Максимилиан подписал контракт на два с половиной года, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Максимилиан Улльманн помимо игры на левом фланге способен временами сыграть и роль опорного полузащитника.

В сезоне 2021/22 Максимилиан Улльманн провёл за «Рапид» во всех турнирах 28 матчей, забил один гол и отметился тремя голевыми передачами.