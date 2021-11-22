Пиоли: «Когда придёт время, продлю контракт с «Миланом»

Итальянский специалист Стефано Пиоли, который работает главным тренером «Милана», ответил на вопрос о новом трудовом договоре с «россонери».

«Когда придет подходящее время, мы все оформим. Я не собираюсь никуда спешить. Новый контракт для меня не является проблемой», - передает слова наставника Calciomercato.

Ранее появилась информация, что стороны договорились о новом соглашении, которое будет рассчитано до 2024 года.

После 13 туров Серии миланский коллектив набрал 32 балла и располагается на второй строчке в турнирной таблице. В последнем матче «Милан» потерпел поражение от «Фиорентины» со счетом 3:4.