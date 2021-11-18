Райолу всё же пригласили поучаствовать в переговорах по новому контракту Романьоли с «Миланом»

На прошлой неделе итальянские СМИ сообщали, что «Милан» начал обсуждать продления контракта с защитником команды Алессио Романьоли, но при этом переговоры проходили без участия агента футболиста Мино Райолы.

На такой шаг клуб пошел из-за того, что руководство до сих держит зло на Райолу после скандального ухода Джанлуиджи Доннаруммы. Однако, уже сейчас стороны нашли компромисс и запланировали встречу, об этом в своем «Твиттере» написал журналист Фабрицио Романо.

Согласно источнику, агент наконец-то будет вовлечен в процесс возможной пролонгации Романьоли. Интересно, что сам Райола неоднократно заявлял о желании трудоустроить своего клиента в «Ювентус».