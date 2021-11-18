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Чемпионат Италии. Серия А

Райолу всё же пригласили поучаствовать в переговорах по новому контракту Романьоли с «Миланом»

18 Ноября 2021 • 00:26 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
3.25 3.45 2.20
20.11 22:45

На прошлой неделе итальянские СМИ сообщали, что «Милан» начал обсуждать продления контракта с защитником команды Алессио Романьоли, но при этом переговоры проходили без участия агента футболиста Мино Райолы.

На такой шаг клуб пошел из-за того, что руководство до сих держит зло на Райолу после скандального ухода Джанлуиджи Доннаруммы. Однако, уже сейчас стороны нашли компромисс и запланировали встречу, об этом в своем «Твиттере» написал журналист Фабрицио Романо.

Согласно источнику, агент наконец-то будет вовлечен в процесс возможной пролонгации Романьоли. Интересно, что сам Райола неоднократно заявлял о желании трудоустроить своего клиента в «Ювентус».  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Мино Райола Алессио Романьоли
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