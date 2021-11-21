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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович установил рекорд Серии А

21 Ноября 2021 • 10:30 Комментировать
Фиорентина
4:3
Милан
окончен

Нестареющий Златан Ибрагимович продолжает быть эффективным на поле. В субботу шведский форвард «Милана» оформил дубль в гостевом матче против «Фиорентины». Гуру футбольной статистики из Opta сообщают о том, что Ибрагимович стал самым возрастным автором дубля в истории Серии А. Швед забивал «фиалкам» в возрасте 40 лет и 48 дней.

Отмечается, то в XXI веке Златан Ибрагимович является самым возрастным автором дубля во всей пятёрке топ-чемпионатов Европы.

Напомним, что дубль Златана Ибрагимовича не спас «Милан» от первого поражения в этом чемпионате – «россонери» уступили во Флоренции с результатом 3:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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