​Ибрагимович установил рекорд Серии А

Нестареющий Златан Ибрагимович продолжает быть эффективным на поле. В субботу шведский форвард «Милана» оформил дубль в гостевом матче против «Фиорентины». Гуру футбольной статистики из Opta сообщают о том, что Ибрагимович стал самым возрастным автором дубля в истории Серии А. Швед забивал «фиалкам» в возрасте 40 лет и 48 дней.

Отмечается, то в XXI веке Златан Ибрагимович является самым возрастным автором дубля во всей пятёрке топ-чемпионатов Европы.

Напомним, что дубль Златана Ибрагимовича не спас «Милан» от первого поражения в этом чемпионате – «россонери» уступили во Флоренции с результатом 3:4.