​Рабинер: «Кокорину не будет равных в хит-параде самых бесполезных покупок в истории «Фиорентины»

«Фиорентина» стала первой командой, которой удалось обыграть «Милан» в текущем чемпионате Италии. Субботний матч во Флоренции завершился со счётом 4:3. Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин отсутствовал в заявке, поскольку продолжает тренироваться индивидуально.

Журналист Игорь Рабинер в своём телеграм-канале с иронией написал о том, что он удивлён тем, как «Фиорентине» удаётся решать задачи без Кокорина, являющегося любимчиком Роберто Манчини и Фабио Капелло. По мнению Рабинера, в Италии Кокорин станет мемом.

«Не сомневаюсь, что в хит-парадах самой бесполезной покупки клуба всех времён равных ему не будет», - написал Рабинер.

Александр Кокорин за 10 месяцев в «Фиорентине» провёл лишь 7 матчей и ни забил ни одного гола. Игорь Рабинер сопоставил показатели российского форварда с фразой из культового фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

«Форвард, который забил ноль голов, - это, как в «Иронии судьбы», доктор, который отказывается пить за здоровье», - считает журналист.