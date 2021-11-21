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Чемпионат Италии. Серия А

​Рабинер: «Кокорину не будет равных в хит-параде самых бесполезных покупок в истории «Фиорентины»

21 Ноября 2021 • 09:22 Комментировать (1)
Фиорентина
4:3
Милан
окончен

«Фиорентина» стала первой командой, которой удалось обыграть «Милан» в текущем чемпионате Италии. Субботний матч во Флоренции завершился со счётом 4:3. Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин отсутствовал в заявке, поскольку продолжает тренироваться индивидуально.

Журналист Игорь Рабинер в своём телеграм-канале с иронией написал о том, что он удивлён тем, как «Фиорентине» удаётся решать задачи без Кокорина, являющегося любимчиком Роберто Манчини и Фабио Капелло. По мнению Рабинера, в Италии Кокорин станет мемом.

«Не сомневаюсь, что в хит-парадах самой бесполезной покупки клуба всех времён равных ему не будет», - написал Рабинер.

Александр Кокорин за 10 месяцев в «Фиорентине» провёл лишь 7 матчей и ни забил ни одного гола. Игорь Рабинер сопоставил показатели российского форварда с фразой из культового фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

«Форвард, который забил ноль голов, - это, как в «Иронии судьбы», доктор, который отказывается пить за здоровье», - считает журналист.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Игорь Рабинер
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Spirit
21 Ноября 2021 в 11:35
Рабинеру нет равных среди жополизов в спортивной журналистике!
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21.11  17:00 Салернитана ... Сампдория 3.5 3.7 2.07
21.11  20:00 Интер Милан ... Наполи 2.12 3.85 3.25
21.11  22:45 Дженоа ... Рома 4.7 4.2 1.7
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