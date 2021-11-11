«Кокорин продолжит отдыхать»: «Реал» согласился отдать своего форварда в аренду «Фиорентине»

Еще несколько недель назад появилась информация о том, что «Фиорентина» намерена взять в аренду нападающего Борху Майораля. На данный момент футболист находится в расположении «Ромы», где не получает игровой практики при Жозе Моуринью, но права на него принадлежат мадридскому «Реалу».

Как стало известно изданию Laroma, стороны уже уладили все необходимые детали. Римляне не будут препятствовать досрочному возвращению игрока, а «Реал» с радостью отдаст Майораля «фиалкам». Более того, посредник, занимающийся данным переходом, оценил вероятность сделки в 98%.

Таким образом, россиянин Александр Кокорин, скорее всего, еще сильнее засядет в резерв команды. К слову, форварду в последнее время приходится отбиваться от итальянской прессы, которая критикует чуть ли не каждый его шаг.