Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 193 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

«Кокорин продолжит отдыхать»: «Реал» согласился отдать своего форварда в аренду «Фиорентине»

11 Ноября 2021 • 00:14 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
3.15 3.60 2.20
20.11 22:45

Еще несколько недель назад появилась информация о том, что «Фиорентина» намерена взять в аренду нападающего Борху Майораля. На данный момент футболист находится в расположении «Ромы», где не получает игровой практики при Жозе Моуринью, но права на него принадлежат мадридскому «Реалу».

Как стало известно изданию Laroma, стороны уже уладили все необходимые детали. Римляне не будут препятствовать досрочному возвращению игрока, а «Реал» с радостью отдаст Майораля «фиалкам». Более того, посредник, занимающийся данным переходом, оценил вероятность сделки в 98%.

Таким образом, россиянин Александр Кокорин, скорее всего, еще сильнее засядет в резерв команды. К слову, форварду в последнее время приходится отбиваться от итальянской прессы, которая критикует чуть ли не каждый его шаг.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фиорентина Борха Майораль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Ноября
00:14 · Италия. Серия А
«Кокорин продолжит отдыхать»: «Реал» согласился отдать своего форварда в аренду «Фиорентине»
10 Ноября
23:07 · Англия. Премьер-лига
Хау определился с ещё одной трансферной целью «Ньюкасла» слухи
22:29 · Россия. Премьер-лига
Булыкин дал совет Кокорину
21:21 · Италия. Серия А
Моуринью попал в немилость итальянскому радио: «особенного» обвиняют в неподобающем поведении с журналистами 1
20:45 · Россия. Премьер-лига
Арустамян: Ближе всех к подписанию Азмуна является «Аталанта» слухи
19:14 · Италия. Серия А
​Шевченко объяснил, почему возглавил «Дженоа»
19:09 · Италия. Серия А
​Моуринью второй раз в карьере не принял «Золотой тапир»
16:48 · Италия. Серия А
​Агент Инсинье: «Наполи» предложил новый контракт с сокращением зарплаты на 50%» 1
16:40 · Италия. Серия А
​Мората: «В «Ювентусе» я не хозяин своей судьбы»
16:31 · Англия. Премьер-лига
​На Моуринью повлияло назначение Конте в «Тоттенхэме» 2 слухи
12:02 · Италия. Серия А
​«Милан» не общается с Райолой в процессе переговоров с Романьоли слухи
11:34 · Голландия. Эредивизие
«Интер» опередил «Барселону» в борьбе за Онана
09:36 · Англия. Премьер-лига
Симеоне может продолжить карьеру в «Вест Хэме»
09:11 · Италия. Серия А
Инсинье выдвинул «Наполи» ряд условий
08:32 · Италия. Серия А
«Милан» не может удовлетворить запросы Кесси по зарплате
Все новости
Рекомендуем