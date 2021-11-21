Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 324 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» потерпел первое поражение в чемпионате Италии, несмотря на дубль Ибрагимовича

21 Ноября 2021 • 00:44 Комментировать (2)
Фиорентина
4:3
Милан
окончен

В одном из матчей 13-го тура чемпионата Италии встречались «Фиорентина» и «Милан». В первом тайме гости вдвое больше били по воротам, но по итогам первой 45-минутки на табло горел счёт 2:0 - за «фиалок» забили Альфред Дункан и Риккардо Сапонара.

На исходе часа игрового времени матча Душан Влахович довёл счёт до крупного – 3:0. Казалось, что результат уже известен, но опытнейший Златан Ибрагимович был против. Швед оформил дубль, отличившись на 62-й и 67-й минутах, и интрига возродилась.

Во Флоренции запахло камбэком, но за пять минут до конца основного времени запал «россонери» погасил Душан Влахович, оформивший дубль. Подопечные Стефано Пиоли забили ещё раз, но случилось это уже на последней добавленной минуте, когда случился автогол. 

Итоговый счёт – 4:3. «Фиорентина» стала первой командой, которой удалось обыграть «Милан» в этом чемпионате.

Протокол игры  
Фиорентина 4:3 Милан
(1:0) Дункан Альфред 15'    
(2:0) Сапонара Риккардо 45'    
(3:0) Влахович Душан 60'    
    62' Ибрагимович Златан (3:1)
    67' Ибрагимович Златан (3:2)
(4:2) Влахович Душан 85'    
    90' Венути Лоренцо (4:3)
Терраччиано Пьетро Одриосола Альваро Венути Лоренцо Роша Игор II Бираги Кристиано Бонавентура Джакомо   69' (Гонсалес Николас (   69') Торрейра Лукас Дункан Альфред   90' (Мале Юссеф (   90') Кальехон Хосе   69' (Кастровилли Гаэтано (   69'   90') Влахович Душан Сапонара Риккардо
Запасные: Черофолини Микеле Росати Антонио Соттил Рикардо Амрабат Софьян Мунтяну Луис Терзич Алекса Бенасси Марко
Татарушану Чиприан Калюлю Пьер   57' (Флоренци Алессандро (   57') Кьяер Симон Габбия Маттео Тео Эрнандес   90' Тонали Сандро   74' (Беннасер Исмаэль (   74') Кесси Франк Салемакерс Алексис   57' (Мессьяс Жуниор (   57') Диас Браим   57' (Жиру Оливье (   57') Леау Рафаэл   80' (Крунич Раде (   80') Ибрагимович Златан
Запасные: Бакайоко Тьемуэ Балло-Туре Фоде Депланше Себастьяно Пеллегри Пьетро Романьоли Алессио Миранте Антонио
20 ноября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Фиорентина
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Spirit
21 Ноября 2021 в 01:05
Красиво Милан потерпел первое поражение! Влахович и Ибра игроки, которые сделали этот матч великолепным! Сапонара второй красиво положил! Ибра удивляет, так играть в 40 лет, да еще забивать так!!!
Venge
21 Ноября 2021 в 00:50
Вот вам и Влахович.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Аталанта 5:2 Специя
окончен Лацио 0:2 Ювентус
окончен Фиорентина 4:3 Милан
21.11  14:30 Сассуоло ... Кальяри 1.78 4 4.4
21.11  17:00 Болонья ... Венеция 1.65 4.2 5.2
21.11  17:00 Салернитана ... Сампдория 3.5 3.7 2.07
21.11  20:00 Интер Милан ... Наполи 2.12 3.85 3.25
21.11  22:45 Дженоа ... Рома 4.7 4.2 1.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Ноября
00:44 · Италия. Серия А
​«Милан» потерпел первое поражение в чемпионате Италии, несмотря на дубль Ибрагимовича 1
00:25 · Италия. Серия А
​Сарри посетовал на отсутствие Иммобиле
00:14 · Италия. Серия А
Сарри раскритиковал работу арбитра на матче с «Ювентусом»
00:04 · Италия. Серия А
Бонуччи заявил, что готов бить пенальти за сборную Италии вместо Жоржиньо
20 Ноября
23:13 · Италия. Серия А
Аллегри – о победе над «Лацио»: «Футбол – это стратегия»
22:46 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Вся работа насмарку»
22:16 · Италия. Серия А
​«Фиорентина» - «Милан» - 4:3 (завершён)
21:59 · Италия. Серия А
​«Ювентус» обыграл «Лацио» в Риме благодаря дублю Бонуччи 12
21:36 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Надеюсь, Шевченко начнёт клубную тренерскую карьеру с поражения, как и я»
20:43 · Италия. Серия А
Моуринью повздорил с ещё одним игроком «Ромы» 2
20:09 · Италия. Серия А
Недвед обвинил Роналду в проблемах «Ювентуса» в текущем сезоне 4
18:54 · Италия. Серия А
​«Аталанта» разгромила «Специю», Миранчук просидел в запасе 2
18:47 · Италия. Серия А
​Пандев анонсировал завершение карьеры
18:33 · Италия. Серия А
«Лацио» - «Ювентус» - 0:2 (завершён)
18:26 · Италия. Серия А
​Спаллетти прокомментировал слова Лосано о желании перейти в более статусный клуб
Все новости
Рекомендуем