​«Милан» потерпел первое поражение в чемпионате Италии, несмотря на дубль Ибрагимовича

В одном из матчей 13-го тура чемпионата Италии встречались «Фиорентина» и «Милан». В первом тайме гости вдвое больше били по воротам, но по итогам первой 45-минутки на табло горел счёт 2:0 - за «фиалок» забили Альфред Дункан и Риккардо Сапонара.

На исходе часа игрового времени матча Душан Влахович довёл счёт до крупного – 3:0. Казалось, что результат уже известен, но опытнейший Златан Ибрагимович был против. Швед оформил дубль, отличившись на 62-й и 67-й минутах, и интрига возродилась.

Во Флоренции запахло камбэком, но за пять минут до конца основного времени запал «россонери» погасил Душан Влахович, оформивший дубль. Подопечные Стефано Пиоли забили ещё раз, но случилось это уже на последней добавленной минуте, когда случился автогол.

Итоговый счёт – 4:3. «Фиорентина» стала первой командой, которой удалось обыграть «Милан» в этом чемпионате.