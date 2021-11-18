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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» готовит новый контракт для Леау

18 Ноября 2021 • 19:27 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
3.25 3.45 2.20
20.11 22:45

«Милан» готовится продлить соглашение с еще одним ведущим футболистом команды. Переподписать свой действующий контракт с клубом может Рафаэл Леау, агент которого уже практически договорился с руководством о различных деталях сотрудничества.

Как итог, португалец свяжет свое будущее с миланцами до лета 2026 года. Годовой оклад нападающего составит около четырех миллионов евро, такой информацией у себя в «Твиттере» поделился итальянский журналист Пьетро Маццара.

В нынешнем сезоне 22-летний Леау стал ключевым игроком основного состава, приняв участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых ему удалось отличиться пятью голами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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