«Милан» готовит новый контракт для Леау

«Милан» готовится продлить соглашение с еще одним ведущим футболистом команды. Переподписать свой действующий контракт с клубом может Рафаэл Леау, агент которого уже практически договорился с руководством о различных деталях сотрудничества.

Как итог, португалец свяжет свое будущее с миланцами до лета 2026 года. Годовой оклад нападающего составит около четырех миллионов евро, такой информацией у себя в «Твиттере» поделился итальянский журналист Пьетро Маццара.

В нынешнем сезоне 22-летний Леау стал ключевым игроком основного состава, приняв участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых ему удалось отличиться пятью голами и двумя результативными передачами.