Кокорин удивил итальянские СМИ снимками с отдыха – игрок должен был восстанавливаться от травмы

По всей видимости, нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин стал одним из самых интересных персонажей для итальянской прессы. Местные СМИ активно обговаривают еще один инцидент, действующим лицом которого стал россиянин.

Дело в том, что Кокорин уже несколько недель находится в лазарете команды, продолжая восстанавливаться от ряда повреждений. Поэтому, журналисты были удивлены тем фактом, что футболист отправился на отдых во время международной паузы.

В сети уже распространилось фото, как форвард на море хвастается своими новыми покупками – двумя айфонами и бриллиантовой цепочкой в форме цифры «девять». По мнению издания Viola News, процесс реабилитации и набора физических кондиций должен проходить в немного других условиях.