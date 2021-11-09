Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 256 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин удивил итальянские СМИ снимками с отдыха – игрок должен был восстанавливаться от травмы

09 Ноября 2021 • 21:07 Комментировать (3)
Фиорентина
...
Милан
3.05 3.50 2.30
20.11 22:45

По всей видимости, нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин стал одним из самых интересных персонажей для итальянской прессы. Местные СМИ активно обговаривают еще один инцидент, действующим лицом которого стал россиянин.

Дело в том, что Кокорин уже несколько недель находится в лазарете команды, продолжая восстанавливаться от ряда повреждений. Поэтому, журналисты были удивлены тем фактом, что футболист отправился на отдых во время международной паузы.

В сети уже распространилось фото, как форвард на море хвастается своими новыми покупками – двумя айфонами и бриллиантовой цепочкой в форме цифры «девять». По мнению издания Viola News, процесс реабилитации и набора физических кондиций должен проходить в немного других условиях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
JUMPER
09 Ноября 2021 в 22:40
ай...маладэс санька...))) развёл макароникаф и таперь наслаждаица жизнёй...))) виликай махинатар какора...астапу бендеру да ниво..как да марса...)))
ARTUR
09 Ноября 2021 в 22:11
Это ж надо быть такими идиотами ,купить вот это дерево и оплачивать его жизнь в Италии ))) Хорошо что на цепочке был не писюн ,а так бы этот фалический символ как раз показывал бы где он вас всех имел
Kar Karych
09 Ноября 2021 в 22:23
На фаллическом символе вертел? )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
22:54 · Италия. Серия А
Куадрадо потребовал у «Ювентуса» контракт на два года
22:46 · Италия. Серия А
Кесси пока склоняется к выбору в пользу «Реала» слухи
22:27 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, что агент Влаховича даже не отвечал на звонки представителей «Арсенала»
21:34 · Англия. Премьер-лига
Шевченко хочет пригласить в «Дженоа» вингера «Челси» слухи
21:07 · Италия. Серия А
Кокорин удивил итальянские СМИ снимками с отдыха – игрок должен был восстанавливаться от травмы 3
18:26 · Италия. Серия А
​Сакки: «Ошибка Пирло может дорого ему обойтись» 5
17:47 · Италия. Серия А
​Леау: «Я более счастлив делить поле с Роналду, нежели с Ибрагимовичем»
17:18 · Италия. Серия А
​Назван клуб, являющийся фаворитом в борьбе за Миранчука 3 слухи
15:55 · Италия. Серия А
​Лотито анонсировал встречу с Сарри
15:23 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» прокомментировали слухи об интересе клуба к Мхитаряну 1
15:03 · Италия. Серия А
​Симеоне – лучший игрок Серии А в октябре
13:24 · Италия. Серия А
«Аталанта» предложила новый контракт Фройлеру
13:11 · Италия. Серия А
Сёмин: «Миранчук должен самостоятельно принять решение о своём будущем»
12:18 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на форварда «Манчестер Юнайтед» 2
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пожертвует одним игроком ради трансфера де Лихта 4
Все новости
Рекомендуем