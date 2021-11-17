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Чемпионат Италии. Серия А

​Кокорин вряд ли сыграет с «Миланом»

17 Ноября 2021 • 18:36 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
3.20 3.40 2.25
20.11 22:45

На выходных «Фиорентина» будет играть с одним из лидеров чемпионата Италии в лице «Милана». Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин вряд ли сможет помочь команде в субботу вечером. В пресс-службе клуба рассказали sport24 о том, что Кокорин продолжает работать по индивидуальной программе.

В сезоне 2021/2022 Александр Кокорин провёл на футбольном поле только 27 минут в трёх матчах итальянского чемпионата. Результативными действиями российский нападающий за отведённое ему время не отмечался.

Матч «Фиорентина» - «Милан» стартует 20 ноября в 22:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фиорентина Александр Кокорин
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