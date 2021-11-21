​Пиоли высказался после первого поражения «Милана» в чемпионате

В субботу вечером «Милан» потерпел первое поражение в текущем чемпионате Италии. Команда Стефано Пиоли проиграла в гостях у «Фиорентины» со счётом 3:4. Рулевой «россонери» дал комментарий после финального свистка.

«Мы хорошо играли в первом тайме и не должны были проигрывать 0:2. Но это футбол – мы не забили свои моменты и были вынуждены расплачиваться за ошибки.

Мы должны ощутить боль этого поражения и убедиться, что это не повторится снова. Убеждён, что даже после поражения команда сильна. Мы извлечём полезные уроки на будущее. Проигрывать больно, пропускать четыре гола – тоже больно, но мы оставались в игре до самого конца», - сказал Пиоли Sky Sport Italia.