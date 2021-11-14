Молодое дарование бельгийской сборной Шарль де Кетеларе уже в ближайшее время может последовать примеру своих партнеров по национальной команде и переехать в один из ведущих европейских чемпионатов. Нападающий, который в свои 20 лет является лучшим бомбардиром «Брюгге», привлёк внимание «Милана» и «Тоттэнхема».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 25 миллионов евро. Источник Calciomercato сообщает, что на данный гораздо дальше в переговорах по трансферу продвинулся именно итальянский клуб.

В текущем сезоне на счету де Кетелара уже восемь результативных действий, которые ему удалось оформить в 14 матчах внутреннего первенства.