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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

20-летний форвард «Брюгге» привлёк внимание «Милана» и «Тоттенхэма» слухи

14 Ноября 2021 • 00:07 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
2.95 3.40 2.40
20.11 22:45

Молодое дарование бельгийской сборной Шарль де Кетеларе уже в ближайшее время может последовать примеру своих партнеров по национальной команде и переехать в один из ведущих европейских чемпионатов. Нападающий, который в свои 20 лет является лучшим бомбардиром «Брюгге», привлёк внимание «Милана» и «Тоттэнхема».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 25 миллионов евро. Источник Calciomercato сообщает, что на данный гораздо дальше в переговорах по трансферу продвинулся именно итальянский клуб.

В текущем сезоне на счету де Кетелара уже восемь результативных действий, которые ему удалось оформить в 14 матчах внутреннего первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Тоттенхэм Шарль де Кателаре
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