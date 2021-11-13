Недавно нападающий Душан Влахович заявил, что он не намерен покидать «Фиорентину» до конца сезона, надеясь оформить свой переход в более статусный клуб уже следующим летом. Этим новостям обрадовались представители дортмундской «Боруссии».

Дело в том, что немцы проявляли интерес к игроку, но не могли позволить себе заплатить требуемые 80 миллионов евро прямо сейчас. Однако, если Влахович останется в Италии еще на полгода, то у дортмундцев должны появиться средства после продажи Эрлинга Холлана.

Таким образом, «шмели» сделают сербского форварда приоритетной трансферной целью, уверяет издание Sport1.de. К слову, сам Влахович на неделе отказался вести переговоры с «Арсеналом» и «Ювентусом».