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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Замена для Холанна»: Дортмундская «Боруссия» возобновила интерес к перспективному форварду слухи

13 Ноября 2021 • 17:55 Комментировать
Боруссия Д
...
Штуттгарт
1.37 5.55 7.50
20.11 17:30

Недавно нападающий Душан Влахович заявил, что он не намерен покидать «Фиорентину» до конца сезона, надеясь оформить свой переход в более статусный клуб уже следующим летом. Этим новостям обрадовались представители дортмундской «Боруссии».

Дело в том, что немцы проявляли интерес к игроку, но не могли позволить себе заплатить требуемые 80 миллионов евро прямо сейчас. Однако, если Влахович останется в Италии еще на полгода, то у дортмундцев должны появиться средства после продажи Эрлинга Холлана.

Таким образом, «шмели» сделают сербского форварда приоритетной трансферной целью, уверяет издание Sport1.de. К слову, сам Влахович на неделе отказался вести переговоры с «Арсеналом» и «Ювентусом».

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Боруссия Дортмунд Душан Влахович
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