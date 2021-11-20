Кокорин пропустит матч с «Миланом»

Тренерский штаб «Фиорентины» составил заявку команды на поединок 13-го тура Серии А против «Милана», который состоится во Флоренции сегодня, 20 ноября.

Как информирует пресс-служба «фиалок», российский нападающий Александр Кокорин не сыграет в этой встрече. Форварда не включили в заявку флорентийского коллектива. Игрок в очередной раз угодил в лазарет, у него выявлено повреждение мышц.

Матч начнется в 22:45 по московскому времени.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата 30-летний российский футболист принял участие лишь в трех поединках, в которых получил желтую карточку.