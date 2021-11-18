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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» вскоре объявит о новом соглашении с Тео Эрнандесом

18 Ноября 2021 • 16:55 Комментировать
Фиорентина
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Милан
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20.11 22:45

«Милан» решил перестраховаться и предложить защитнику команды Тео Эрнандесу новый контракт. Действующее соглашение француза с клубом истекает в середине 2024 года, но руководство намерено вознаградить игрока улучшенными условиями за его выступления в последние два сезона.

Таким образом миланцы обезопасят себе от возможных разговоров об уходе Эрнандеса, за которым выстроилась целая очередь из потенциальных покупателей. Сообщается, что сам футболист не против связать свое будущее с «Миланом» и уже согласовал детали трудового договора.

Как информирует местное издание Gazzetta dello Sport, о пролонгации Тео будет официально объявлено в ближайшие дни.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тео Эрнандес
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