Левандовски прокомментировал ситуацию со своим контрактом

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что его не беспокоит ситуация с его действующим контрактом, который истекает летом 2023 года. По словам футболиста, он сосредоточен на нынешних целях команды и старается не отвлекаться на посторонние вещи.

«Мой контракт истекает летом 2023 года. До этого времени ещё далеко. До тех пор я буду оставаться спокойным и избегать любого стресса, который связан с этой ситуацией», – заявил поляк на пресс-конференции.

Напомним, что Левандовски оказался в «Баварии» летом 2014 года, когда перешёл из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента. С тех пор нападающий провёл за мюнхенцев 356 матчей во всех турнирах, где забил 328 голов.