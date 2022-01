Левандовски забил свой 300-й гол в Бундеслиге

Роберт Левандовски продолжает переписывать книгу рекордов Бундеслиги - в очередном победном для «Баварии» матче поляк забил три мяча. Один из забитых голов стал для Левандовски 300-м в Бундеслиге, выступать в которой польский нападающий начал в далеком уже 2010 году. Свой первый мяч в Бундеслиге Левандовски забил 19 сентября 2010 года, поразив ворота «Шальке».

Первые 74 гола в немецком чемпионате польский форвард забил в составе дортмундской «Боруссии», в которой выступал до 2014 года. В составе «Баварии» у него в данный момент уже 225 голов в Бундеслиге.

