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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нашла замену для Толиссо

19 Января 2022 • 22:44 Комментировать
Герта
...
Бавария
10.00 5.80 1.28
23.01 19:30

Защитник сборной Швейцарии и мёнхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария близок к тому, чтобы стать футболистом «Баварии», сообщает Sky Sports. Мюнхенскому клубу нужна замена для Корентена Толиссо, который не хочет подписывать новый контракт, считая, что ему предлагают слишком малые деньги.

У «Баварии», известное дело, своя правда - прагматичное руководство клуба считает, что Толиссо слишком часто травмируется, а потому не всегда может быть полезен команде.

Что до 25-летнего Закарии, то его нынешний контракт истекает летом, и он может перебраться в Мюнхен в качестве свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Денис Закария
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