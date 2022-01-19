«Бавария» нашла замену для Толиссо

Защитник сборной Швейцарии и мёнхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария близок к тому, чтобы стать футболистом «Баварии», сообщает Sky Sports. Мюнхенскому клубу нужна замена для Корентена Толиссо, который не хочет подписывать новый контракт, считая, что ему предлагают слишком малые деньги.

У «Баварии», известное дело, своя правда - прагматичное руководство клуба считает, что Толиссо слишком часто травмируется, а потому не всегда может быть полезен команде.

Что до 25-летнего Закарии, то его нынешний контракт истекает летом, и он может перебраться в Мюнхен в качестве свободного агента.