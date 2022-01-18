Левандовски прокомментировал получение награды FIFA The Best

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился первыми впечатлениями после оглашения результатов голосования за звание лучшего футболиста сезона 2020/21 по версии ФИФА – поляк обошел Лионеля Месси и Мохамеда Салаха, во второй раз кряду удостоившись данной награды.

«Это огромная честь для меня, невероятные ощущения. Хочу выразить благодарность всем моим поклонникам. Футболисты должны представлять ценности футбола – честность, уважение и спортивное поведение. Я горжусь тем, что я делаю это в составе клуба и сборной своей страны», - написал новоиспеченный обладатель статуэтки в своем «Инстаграме».

Напомним, что Левандовски опередил Месси на четыре очка, а Мохамеда Салаха – на девять.