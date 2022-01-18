Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски прокомментировал получение награды FIFA The Best

18 Января 2022 • 00:05 Комментировать
Герта
...
Бавария
10.00 5.80 1.28
23.01 19:30

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился первыми впечатлениями после оглашения результатов голосования за звание лучшего футболиста сезона 2020/21 по версии ФИФА – поляк обошел Лионеля Месси и Мохамеда Салаха, во второй раз кряду удостоившись данной награды.

«Это огромная честь для меня, невероятные ощущения. Хочу выразить благодарность всем моим поклонникам. Футболисты должны представлять ценности футбола – честность, уважение и спортивное поведение. Я горжусь тем, что я делаю это в составе клуба и сборной своей страны», - написал новоиспеченный обладатель статуэтки в своем «Инстаграме».

Напомним, что Левандовски опередил Месси на четыре очка, а Мохамеда Салаха – на девять.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ГЕРТА БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Января
00:05 · Германия. Бундеслига
Левандовски прокомментировал получение награды FIFA The Best
17 Января
21:26 · Германия. Бундеслига
Сарр наверняка покинет «Баварию» - на него претендуют клубы из Италии и Франции
17:17 · Германия. Бундеслига
​Лунёву нужна операция – названы сроки восстановления
08:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры по трансферу полузащитника «РБ Лейпцига»
03:08 · Германия. Бундеслига
«Висла» арендовала полузащитника «Штуттгарта»
01:40 · Германия. Бундеслига
Зюле не хочет оставаться в «Баварии»
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» связался с «РБ Лейпциг» по поводу трансфера Хайдара слухи
00:15 · Германия. Бундеслига
«Интеру» нужен защитник «Айнтрахта»
16 Января
22:21 · Англия. Премьер-лига
Беллингхем – приоритетная цель «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно слухи
21:29 · Германия. Бундеслига
«Арминия» едва не проиграла «Гройтер Фюрту»
20:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» следит за ситуацией вокруг Френки де Йонга слухи
19:34 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» с «Айнтрахтом» поделили очки
19:12 · Германия. Бундеслига
Павар: «В Лиге чемпионов «Баварию» не пугает ни одна из команд»
15:46 · Германия. Бундеслига
​Директор «Боруссии: «Нас удивили слова Холанна»
11:27 · Германия. Бундеслига
​Нойер: «Хочу оставаться частью «Баварии»
Все новости
Рекомендуем