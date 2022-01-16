Павар: «В Лиге чемпионов «Баварию» не пугает ни одна из команд»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар ответил на вопрос журналистов, под силу ли мюнхенской команде стать триумфаторами текущего розыгрыша Лиги чемпионов. По словам француза, в клубе действительно верят в свой успех на международной арене.

«В Лиге чемпионов «Баварию» не пугает ни одна из команд. Нам не страшен ни «Реал», ни «ПСЖ». Мы – одни из лучших в мире», - прокомментировал Павара в интервью для Telefoot.

Напомним, что первым соперником немецкого гранда в раунде плей-офф станет «Ред Булл Зальцбург». В группе подопечные Юлиана Нагельсманна ни разу не потеряли очки, опередив в турнирной таблице «Бенфику», «Барселону» и киевское «Динамо».