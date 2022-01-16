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Чемпионат Германии. Бундеслига

Павар: «В Лиге чемпионов «Баварию» не пугает ни одна из команд»

16 Января 2022 • 19:12 Комментировать
Герта
...
Бавария
23.01 19:30

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар ответил на вопрос журналистов, под силу ли мюнхенской команде стать триумфаторами текущего розыгрыша Лиги чемпионов. По словам француза, в клубе действительно верят в свой успех на международной арене.

«В Лиге чемпионов «Баварию» не пугает ни одна из команд. Нам не страшен ни «Реал», ни «ПСЖ». Мы – одни из лучших в мире», - прокомментировал Павара в интервью для Telefoot.

Напомним, что первым соперником немецкого гранда в раунде плей-офф станет «Ред Булл Зальцбург». В группе подопечные Юлиана Нагельсманна ни разу не потеряли очки, опередив в турнирной таблице «Бенфику», «Барселону» и киевское «Динамо».

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Бавария Бенжамен Павар
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