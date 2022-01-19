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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски не станет оставаться в «Баварии» до истечения своего контракта

19 Января 2022 • 05:39 Комментировать
Герта
...
Бавария
10.00 5.80 1.28
23.01 19:30

Соглашение Роберта Левандовски с «Баварией» истекает в 2023 году, поляк не против остаться в команде, но хочет ясности со своим будущим. Это означает, что «Баварии» необходимо предложить ему контракт уже грядущим летом, либо Левандовски примет решение уйти - а предложений у него хватает.

Как сообщает Bild, агент польского футболиста Пини Захави уже обозначил эту идею руководству клуба - будущее Левандовски должно решиться летом 2022 года. Мюнхенцы же пока выжидают, имея на радаре Эрлинга Холанда - как и Левандовски когда-то, он блистает в футболке «шмелей», и также может перейти в самый титулованный клуб Германии. Если удастся заполучить Холанда, то с Левандовски, видимо, можно и расстаться.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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ГЕРТА БАВАРИЯ
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