Левандовски не станет оставаться в «Баварии» до истечения своего контракта

Соглашение Роберта Левандовски с «Баварией» истекает в 2023 году, поляк не против остаться в команде, но хочет ясности со своим будущим. Это означает, что «Баварии» необходимо предложить ему контракт уже грядущим летом, либо Левандовски примет решение уйти - а предложений у него хватает.

Как сообщает Bild, агент польского футболиста Пини Захави уже обозначил эту идею руководству клуба - будущее Левандовски должно решиться летом 2022 года. Мюнхенцы же пока выжидают, имея на радаре Эрлинга Холанда - как и Левандовски когда-то, он блистает в футболке «шмелей», и также может перейти в самый титулованный клуб Германии. Если удастся заполучить Холанда, то с Левандовски, видимо, можно и расстаться.