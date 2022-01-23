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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» прошлась катком по обороне «Герты»

23 Января 2022 • 21:24 Комментировать
Герта
1:4
Бавария
окончен

В 20-м туре чемпионата Германии «Герта» принимала «Баварию». Чемпионы начали забивать уже со второй минуты, но гол Корентена Толиссо был отменен. Впрочем, он все равно открыл счет ударом головой. Томас Мюллер замкнул прострел со штрафного. Лерой Сане наказал берлинцев за провал в обороне, а  Серж Гнабри вскоре забил четвертый мяч. Соперник смог забить гол престижа - 4:1.

«Бавария» вернула шестиочковый отрыв от «Боруссии».

Протокол игры  
Герта 1:4Бавария
  25'Толиссо Корентен (0:1)
  45'Мюллер Томас (0:2)
  75'Сане Лерой (0:3)
  79'Гнабри Серж (0:4)
(1:4) Эккеленкамп Юрген80'   
Шволов АлександерГехтер ЛинусБоята ДедрикДордой Мартон  58' (Платтенхардт Марвин (  58') Пекарик ПетерТусар ЛюкаДарида Владимир  58' (Бьоркан Фредерик (  58') Миттельштедт Максимилиан  58' (Аскасибар Сантьяго (  58') Сердар Суат   70'Бельфодиль Исхак  80' (Эккеленкамп Юрген (  80') Маолида Мизиан  69' (Йоветич Стеван (  69')
Запасные: Рихтер МаркоКристенсен ОливерБоатенг Кевин-ПринсКлюнтер Лукас
Нойер МануэльПавар БенжаменЗюле НикласЭрнандес Люка  79' (Юпамекано Део (  79') Гнабри Серж  80' (Ваннер Пауль (  80') Киммих ЙозуаТолиссо Корентен  69' (Забитцер Марсель (  69') Коман Кингсли  69' (Ричардс Омар (  69') Мюллер Томас  80' (Мусиала Джамал (  80') Сане ЛеройЛевандовски Роберт
Запасные: Тильман МаликНьянзу ТангиРока МаркУльрайх Свен
23 января. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

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Герта Бавария
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окончен РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург
окончен Герта 1:4 Бавария 10.00 6.60 1.25
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Сегодня, 23 Января
21:24 · Германия. Бундеслига
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