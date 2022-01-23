«Бавария» прошлась катком по обороне «Герты»

В 20-м туре чемпионата Германии «Герта» принимала «Баварию». Чемпионы начали забивать уже со второй минуты, но гол Корентена Толиссо был отменен. Впрочем, он все равно открыл счет ударом головой. Томас Мюллер замкнул прострел со штрафного. Лерой Сане наказал берлинцев за провал в обороне, а Серж Гнабри вскоре забил четвертый мяч. Соперник смог забить гол престижа - 4:1.
«Бавария» вернула шестиочковый отрыв от «Боруссии».
Протокол игры
|25'Толиссо Корентен (0:1)
|45'Мюллер Томас (0:2)
|75'Сане Лерой (0:3)
|79'Гнабри Серж (0:4)
|(1:4) Эккеленкамп Юрген80'
Шволов Александер•Гехтер Линус•Боята Дедрик•Дордой Мартон 58' (Платтенхардт Марвин ( 58') •Пекарик Петер•Тусар Люка•Дарида Владимир 58' (Бьоркан Фредерик ( 58') •Миттельштедт Максимилиан 58' (Аскасибар Сантьяго ( 58') •Сердар Суат • 70'Бельфодиль Исхак 80' (Эккеленкамп Юрген ( 80') •Маолида Мизиан 69' (Йоветич Стеван ( 69')
Нойер Мануэль•Павар Бенжамен•Зюле Никлас•Эрнандес Люка 79' (Юпамекано Део ( 79') •Гнабри Серж 80' (Ваннер Пауль ( 80') •Киммих Йозуа•Толиссо Корентен 69' (Забитцер Марсель ( 69') •Коман Кингсли 69' (Ричардс Омар ( 69') •Мюллер Томас 80' (Мусиала Джамал ( 80') •Сане Лерой•Левандовски Роберт
Запасные: Тильман Малик•Ньянзу Танги•Рока Марк•Ульрайх Свен
23 января. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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