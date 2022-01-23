«Бавария» прошлась катком по обороне «Герты»

В 20-м туре чемпионата Германии «Герта» принимала «Баварию». Чемпионы начали забивать уже со второй минуты, но гол Корентена Толиссо был отменен. Впрочем, он все равно открыл счет ударом головой. Томас Мюллер замкнул прострел со штрафного. Лерой Сане наказал берлинцев за провал в обороне, а Серж Гнабри вскоре забил четвертый мяч. Соперник смог забить гол престижа - 4:1.

«Бавария» вернула шестиочковый отрыв от «Боруссии».