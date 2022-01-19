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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» продаст Левандовски летом ,если игрок не продлит контракт

19 Января 2022 • 17:26 Комментировать
Герта
...
Бавария
10.00 5.80 1.28
23.01 19:30

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски может сменить клубную прописку уже ближайшим летом. По информации немецкого издания Bild, «красные» будут готовы продать футболиста в летнее трансферное окно, если до этого поляк не продлит контракт.

Текущее соглашение Левандовски с «Баварией» истекает летом 2023 года. Мюнхенский клуб предпочитает получить за нападающего хоть какие-то деньги, нежели потерять его бесплатно в 2023 году.

Напомним, что ранее Левандовски удостоился награды лучшего игрока 2021 года по версии FIFA. В этом сезоне поляк забил 23 гола в 19 играх Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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